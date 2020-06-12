Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Hıdırlık Kulesi’ni tarihi, kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için proje hazırlandı. Kazıdan elde edilecek buluntular, tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi projesine temel oluşturacak. Yaklaşık 400 gün planlanan kazı çalışmaları 1.5 milyon liraya mal olacak.