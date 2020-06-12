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  3. Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı
12 Haziran 2020 Cuma 02:16 | Son Güncelleme:

Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan ve turistlerin ilgisini çeken Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde arkeolojik kazı çalışması başlatıldı.

Milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Hıdırlık Kulesi’ni tarihi, kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için proje hazırlandı. Kazıdan elde edilecek buluntular, tarihi kulenin restorasyon ve çevresinin yeniden düzenlenmesi projesine temel oluşturacak. Yaklaşık 400 gün planlanan kazı çalışmaları 1.5 milyon liraya mal olacak.

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