Bedir ACAR

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından “genel okuyucu”ya İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında doğru bilginin anlaşılır biçimde ulaştırılması amacıyla yepyeni bir ansiklopedi yayımlandı. Sekiz cilt halinde yayınlanan ‘Temel İslam Ansiklopedisi’ (TİA) 180 civarında ilim adamı ve uzmanın katkısıyla hazırlandı. 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Ansiklopedi 4 bin 408 sayfadan oluşan dev bir eser.

İSAM Başkan Yardımcısı Tuncay Başoğlu, Temel İslam Ansiklopedisi’ni Bedir Acar’a anlattı.

Bilindiği üzere İslam Ansiklopedisi deyince, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 33 yılda hazırlanan ve 42 ciltte tamamlanan dev İslam Ansiklopedisi akla geliyor. Böylesine uluslararası çapta bir eser varken Temel İslam Ansiklopedisi’ne neden ihtiyaç duyuldu. Bu soruyu İSAM Başkan Yardımcısı ve TİA Proje Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Başoğlu’na sordum. Başoğlu’nun cevabı şöyle: Diyanet’in büyük emek mahsulü ansiklopedisi son derece teferruatlı ve daha çok ihtisas sahibi araştırmacılara yönelik bir eser. Biz daha çok gençlere ve genel okura hitap eden, sade, konulara İslami açıdan bakan, günlük yaşantımızda karşılaşacağımız her türlü suale cevap verecek nitelikte bir ansiklopedi hazırladık. Ba manada ‘her eve lazım’ bir eser. Bazı konuları görseller ve grafikler eşliğinde işleyerek tam anlaşılır olmaya özen gösterdik.”

TİA şimdilik internette yok ancak satın almak isteyenler Diyanet kitabevlerinden ve internet sitesinden temin edebilir.

ANSİKLOPEDİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

İslam’ın inanç esasları, İslam düşüncesinin temel meseleleri, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar anlaşılır bir şekilde ele alınıyor.

Dinî terimler, mezhepler, tarikatlar, peygamberler, sahabîler anlatılıyor.

*Fıkıh kapsamında, hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını ilgilendiren temel bazı kavramlar (insan hakları, ekonomi, eğitim, medya, iletişim, banka, giyim kuşam, reklam, spor vb.) açıklanıyor.

ÖMER SEYFETTİN SANCAKTEPE’DE

Bir gazetenin yayın yönetmeni, yazar Selim İleri’ye soruyor: ‘Modern Türk edebiyatını okumak istesek nereden başlayalım?’

İleri, tereddütsüz cevap veriyor: Reşat Nuri Güntekin okuyun. Soru, hikaye bağlamında gelse, belki de cevap ‘Ömer Seyfettin’ olurdu. Nitekim, hem Güntekin hem de Ömer Seyfettin Türk edebiyatının köşe taşlarından…

Sevindirici haber şu: 6 Mart 1920’de vefat eden büyük öykücümüz Ömer Seyfettin vefatının 100. yılında Sancaktepe Belediyesi tarafından önemli etkinliklerle anılacak.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü “Ülkemizin en zor yıllarında milli ve manevi değerlerimizi öne çıkararak bütün topluma moral olmuş büyük bir edebiyatçı’ olarak niteliyor Seyfettin’i.

Peki 2020 yılı boyunca neler yapacak belediye?

- Sancaktepe içerisindeki tüm ortaöğretim okullarında “dersimiz Ömer Seyfettin” etkinliği yapılacak. Usta isimler, gençlere Ömer Seyfettin’i anlatacak.

- Eylül 2020’den itibaren “Pembe İncili Kaftan” tiyatrosu Sancaktepelilerle buluşacak.

- Ekim 2020’de uluslararası bir Ömer Seyfettin oturumu düzenlenecek.

Darısı diğer belediyelerimizin ve edebiyatçılarımızın başına…