Harry Potter'ın yönetmeni Chris Columbus'dan yıllar sonra gelen şaşırtan itiraf

Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi ile Harry Potter ve Sırlar Odası filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Chris Columbus yıllar sonra filmle ilgili itiraflarda bulundu. Toplamda 10 filmden oluşan serinin ilk ikisini yönetmen şansı elde eden Chris Columbus filmler hakkında çarpıcı ifadelere yer verdi.



Beyazperde'de yer alan habere göre; Chris Columbus "Gerçek şu ki, tüm dünya bize ve özellikle de bana baskı yapıyordu. Çünkü eğer bunu başaramazsam, her şey bitecekti. Bu kitabı mahvedemezsiniz. Bu yüzden de dış dünyayı aklıma bile getirmeden bir tünele giriyormuşum gibi sete gittim" dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

"İnternet yayılmadan önce, yani 19 yıl öncesinde her şey daha kolaydı. İlk film benim için anksiyete doluydu. İlk iki hafta her gün kovulacağımı düşündüm. Her şey iyi görünüyordu, ama eğer bir şeyi yanlış yaparsam kovulacağımı düşünüyordum. Bu çok yoğun bir duyguydu. Sette bunların hiçbirine izin vermedim. Hüsran olmadı.

"Bağıran biri değilim, herkesle iyi anlaşırım ve herkesin bu ailenin bir parçası olduğunu düşünmesini isterim. Bu nedenle duygularımı saklamak zorundaydım."

"Bu sırada filmi bitirdik ve Chicago'da gösterime sunduk. Filmimizi Chicago'da göstermemiz bir şanstı. Bir sinemaya gidebilecek durumumdayken Chicago'ya uçtuk ve filmi izleyicilere gösterdik. İzleyiciler bayıldı. İzleyiciler filmi yalayıp yuttu. Film 2 saat 50 dakikaydı ve çocuklar çok kısa olduğunu, aileler ise çok uzun olduğunu düşündü."

Felsefe Taşı'nın ardından Columbus, Sırlar Odası filminin yönetmenliğini de üstlenmeye hak kazandı. Chris Columbus'un bir diğer meşhur filmi Home Alone, Disney+ tarafından tekrar çekilecek. Ancak yönetmen geçtiğimiz haftalarda, bu yeniden çekim fikrine hiç de sıcak bakmadığını açıklamıştı.