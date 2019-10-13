Hareket Sekiz filmi sinemaseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta vizyona girerek izleyicileri ile buluşan film ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar artıyor. Filmi izlemek isteyenler "Hareket Sekiz filminin konusu nedir? Hareket Sekiz filmi oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını araştırıyor. Hareket Sekiz’in oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz yer alıyor. Hareket Sekiz filmi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu ve Aykut Taşkın gibi isimlerin başrolünde oynadığı "Hareket Sekiz"; Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun etrafında dönen komik olayları ele alıyor. Film 1 saat 45 dakika sürüyor.

HAREKET SEZİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Hareket Sekiz, Rus mafya liderinin peşinde düşen üç polis memurunun hikayesini konu ediyor. Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir?

HAREKET SEKİZ FİLMİ OYUNCU KADROSU

"Hareket Sekiz" filminin oyuncu kadrosunda Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Sarp Bozkurt, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Aykut Taşkın gibi isimler yer alıyor.

HAREKET SEKİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu'nun oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı Hareket Sekiz’in çekimleri Türkiye ve Azerbaycan’da yapıldı. Filmin müzikleri Murat Başaran imzası taşıyor.