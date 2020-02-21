Hair Müzikali ilk kez İstanbul'da izleyiciyle buluşacak
Gerome Ragni ve James Rado’nun sözleri, Galt MacDermot’un müzikleriyle hippi kültürünü, 1968 kuşağının renkli yaşamını sahnelere taşıyan Hair Müzikali, İstanbul’da izleyicinin karşısına çıkacak.
İlk kez 1968’de Broadway’de sahnelenen ve dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan müzikal 9 - 14 Haziran tarihlerinde gösterilerini Uniq’de sergileyecek. Piu Entertainment ve Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek müzikal izleyenlere nostalji yaşatacak.