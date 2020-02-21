Hair Müzikali ilk kez İstanbul'da izleyiciyle buluşacak

İlk kez 1968’de Broadway’de sahnelenen ve dünyanın dört bir yanını etkisi altına alan müzikal 9 - 14 Haziran tarihlerinde gösterilerini Uniq’de sergileyecek. Piu Entertainment ve Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek müzikal izleyenlere nostalji yaşatacak.