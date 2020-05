Güney Tamer elektronik müzikte çığır açmayı hedefliyor

Yurt dışında yaptığı sanatsal çalışmalarla bilinen Güney Tamer elektronik müzik ve ses dizaynı alanlarında adını dünyaya duyurmayı ve bu alanda çığır açmayı hedefliyor.

Henüz Erasmus öğrencisi iken 1 yıl okuduğu Almanya Hamburg Konservatuarında elektronik müzikle tanışan Güney Tamer'in hayallerinin kapısı, dünyaca ünlü Boston Berklee Müzik Akademisi sınavına girişiyle açıldı.

Tamer, Oscar, Grammy ve Altın Küre ödülleri sahibi Kanadalı besteci Howard Shore himayesinde Berklee Müzik Akademisi Orkestrası “Lord Of the Rings” konserinde viyola çaldı.

Alanında yaptığı çalışmalarla çeşitli ödüller kazanan Tamer, “Southesizer” ve “Güney” adları altında iki farklı elektronik müzik türünde single’lar çıkardı.

Yaptığı tüm çalışmalarında kendi design ettiği moduler sythesizerları kullanan Güney, elektronik müzik ve ses dizaynında kendi adını dünyaya duyurmayı ve bu alanda çığır açmayı hedefliyor.

GÜNAY TAMER KİMDİR?

Güney Tamer 1991 yılında Ankara’da doğdu. Müzikle yolculuğuna 9 yaşında Bilkent müzik hazırlık ilkokulunda başladı. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Viyola bölümünden mezun oldu. İzmir Devlet opera ve Balesi, Londra Royal Opera House gibi ulusal ve uluslararası klasik müzik orkestra ve operalarında viyola sanatçısı olarak çaldı. Ancak hayallerini başka bir ideal süslüyordu. Erasmus öğrencisi iken 1 yıl okuduğu Almanya Hamburg Konservatuarında elektronik müzikle tanışmıştı. Hayallerinin kapısı, dünyaca ünlü Boston Berklee Müzik Akademisi sınavına girişiyle açıldı. 4 yıllık okulun “Music Electronic Production And Design” bölümünü 2,5 yılda “Roland” Üstün Başarı Bursuyla bitirdi. Okulda da boş durmadı. Oscar, Grammy ve Altın Küre ödülleri sahibi Kanadalı besteci Howard Shore himayesinde Berklee Müzik Akademisi Orkestrası “Lord Of the Rings” konserinde viyola çaldı. Öğrenci olduğu sürece Berklee College of Music’de stüdyo teknik yardım ve gözetmeni olarak çalıştı.

Mezun olduktan sonra, ünlü firmalara yaptığı reklam müzikleriyle tanınan “Human” adlı şirkette staja başladı. Ardından (The Guardian, X Man Wolverine, Noah, Stealth, Prison Break gibi) birçok filme ve diziye Sound Designer olarak imza atan Rob Nokes’un yanında yeni bir staja başladı ve Rob Nokes’un “Sound Dogs” adlı şirketinde audio editörü olarak çalıştı. Daha sonra “Esdip Animation Studio”sunun yaptığı animasyonlara “Lead Sound Designer” oldu. Sound designer olarak imza attığı “Oldie But Goldie” adlı animasyon, Rusya “Why Not” Festivalinde ve İspanya’da en iyi animasyon ödüllerini kazandı. “Lost Criteria Studios” ve “Fractal Fall” gibi oyun stüdyoları için ses dizaynı, dublaj ve foley yaptı. “Windfolk” ve “Blackstorm” adlı oyunlar Playstation Yetenek ödüllerini kazandı. Bütün bunlar devam ederken, “Southesizer” ve “Güney” adları altında iki farklı elektronik müzik türünde single’lar çıkardı. Yaptığı tüm çalışmalarında kendi design ettiği moduler sythesizerları kullanan Güney, elektronik müzik ve ses dizaynında kendi adını dünyaya duyurmayı ve bu alanda çığır açmayı hedefliyor. Güney Tamer, Amerika’da çalışmalarını devam ettirmektedir. Şu anda Playstation firması için bir bilgisayar oyununun ses dizaynları üzerinde çalışmaktadır.