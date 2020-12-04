Gizemi ortaya çıktı... 2 bin yıllık 'uzaktan dövüş' gladyatörü

Sırrı çözülen rölyefteki savaşçının, bir kol ve omuz korumasından oluşan hafif zırhlı kıyafete sahip, kafasında miğferi olmayan, bir ağ ve mızrak ile uzak dövüşü tercih eden ‘Retiarius’ sınıfı gladyatör olduğu belirlendi.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, M.S. 1’inci yüzyıla ait olan rölyefin üç gün süren dövüşlerin düzenlendiği Troya’ya ait olduğunu belirtti. Gölcük, Anadolu’da birçok amfi tiyatronun dövüşler için kullanıldığını belirterek “Troya Ören Yeri’nde de bu dövüşler yapılıyordu” dedi.