  • $7,8228
  • 9,4308
  • 459.326
  • 1328.83
04 Aralık 2020 Cuma 02:05 | Son Güncelleme:

Gizemi ortaya çıktı... 2 bin yıllık 'uzaktan dövüş' gladyatörü

Gizemi ortaya çıktı... 2 bin yıllık 'uzaktan dövüş' gladyatörü

Çanakkale'de polis tarafından ele geçirilen yaklaşık 2 bin yıllık ‘gladyatör rölyefi', teslim edildiği Troya Müzesi yetkililerince incelendi.

Sırrı çözülen rölyefteki savaşçının, bir kol ve omuz korumasından oluşan hafif zırhlı kıyafete sahip, kafasında miğferi olmayan, bir ağ ve mızrak ile uzak dövüşü tercih eden ‘Retiarius’ sınıfı gladyatör olduğu belirlendi. 

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, M.S. 1’inci yüzyıla ait olan rölyefin üç gün süren dövüşlerin düzenlendiği Troya’ya ait olduğunu belirtti. Gölcük, Anadolu’da birçok amfi tiyatronun dövüşler için kullanıldığını belirterek “Troya Ören Yeri’nde de bu dövüşler yapılıyordu” dedi. 

<p>Editör:<a href='#0'> </a><a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr<

CHP taciz skandalını neden saklıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Semeru Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle 550 kişi tahliye edildi

Hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi geliyor?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.