Gençler, İslam alimlerini bilim atölyelerinde tanıyor

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Kayseri Bilim Merkezi'nde İslam alimlerinin çalışmalarının öğrencilere tanıtılması için bilimsel atölyeler düzenleniyor.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Türkiye'deki sayılı bilim merkezleri arasında yer alan Kayseri Bilim Merkezi, ziyaretçilerine farklı alanlarda bilime katkı sunan İslam alimlerini tanıtıp, keşifleri hakkında bilgi veriyor.

Rehberler eşliğinde gezilen bilim merkezinde çocukların ve ailelerin katılabileceği atölye çalışmalarında İslam alimlerinin katkı sundukları alanla ilgili uygulamalar da yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ünlü bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i rahmetle andığını söyledi.

Vefatından önce Prof. Dr. Sezgin'in kenti ziyareti sırasında bir araya gelme imkanı bulduklarını anlatan Büyükkılıç, "Kayseri tarihte 'Makarr-ı Ulema' yani 'Alimler Şehri' olarak bilinir. Fuat Sezgin gibi Müslüman bir ilim adamını kentimizde en güzel şekilde anmak istedik. Bilim merkezimizde İslam alimlerini ve onların keşiflerini çocuklarımızla atölyeler aracılığıyla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Kayseri Bilim Merkezi Müdürü Suat Şahin de bilim merkezinde İslam dünyasındaki alimleri ziyaretçilere tanıttıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda 12 farklı atölye çalışması yaptıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"El Cezeri, Lagari Hasan Çelebi, Harezmi gibi daha birçok İslam alimini ziyaretçilerimize tanıtıyoruz. Bu alimlerin öncülük ettiği alanları anlatıyoruz. Sonra da ziyaretçilerimizle etkileşimli bir şekilde 12 ayrı atölyede uygulamalar yapıyoruz. Örneğin Lagari Hasan Çelebi'yi tanıtıyoruz. Lagari Hasan Çelebi'nin yaptığı roket tasarımlarını gösteriyoruz. Ziyaretçilerimizden kendi roketlerini tasarlamalarını istiyoruz. Sonrasında da bu roketleri uçuruyoruz.

Merkezimizde mekanik bilimin öncüsü El Cezeri sergisi mevcut. Mühendisliğin ve mekatronik bilimin babası olarak nitelendirilen El Cezeri sergisini rehberli gezdiriyoruz. Çalışmalarını uygulamalı olarak anlatıyoruz. Astronomi alanında etkinliklerimiz var. Astronomi alanına İslam alimlerinin çok büyük katkısı var. Bu katkıların neler olduğunu anlatabilmek için gece gözlemi, güneş gözlemi, astronomi temelli atölyeler düzenliyoruz. Atölyelerimiz çocuk ve gençler ağırlıklı. Ancak ailelerimiz de katılabiliyor."

(AA)