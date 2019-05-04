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Genç piyanistten kimsesiz çocuklar için konser

Genç piyanistten kimsesiz çocuklar için konser

Lise öğrencisi İbrahim Cem Yıldırım, kimsesiz çocuklar için Tekirdağ'da sahne aldı.

Lise öğrencisi İbrahim Cem Yıldırım, kimsesiz çocuklar için Tekirdağ'da piyano konser verdi. Çorlu Halk Eğitim Merkezindeki kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen etkinlikte, 14 yaşındaki Yıldırım müzik severlerle buluştu. Yıldırım, Mozart, Bach, Chopin, ve Fazıl Say'ın eserlerini icra etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve davetliler izledi. 

Yaklaşık iki saat süren konserde Yıldırım'ın performansı, izleyiciden alkış aldı. Konser öncesi İbrahim Cem Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimsesiz çocuklar için ikinci kez sahne aldığını söyledi.

"KİMSESİZ ÇOCUKLARA DESTEK OLMAK İSTEDİM"

Yıldırım, kimsesiz çocukları herkesin düşünmesi gerektiğini ifade ederek, "Kimse onların yaşadığı bir hayatı yaşamamalı. Anne babasız olarak yaşamak çok zor. Ben de onlara destek olmak istedim. Geçen yıl yine düzenlemiştik ve çok güzel bir miktar toplandı o yüzden bu yıl da yapmak istedik. Güzel bir yardımda bulunduk. Benim için gurur vericiydi ve yine konser yapmak istedim. Bu sene daha da çok yardım toplanacağına inanıyoruz. Gelecek yıl da İstanbul'da konser vermeyi planlıyorum." dedi.

Konserin bütün gelirleri kimsesiz çocuklara bağışlanacak. 

(AA)

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