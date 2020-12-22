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22 Aralık 2020 Salı 12:28 | Son Güncelleme:

Future&Trends 25 Aralık Cuma günü Akşam Gazetesi ile birlikte

Future&Trends 25 Aralık Cuma günü Akşam Gazetesi ile birlikte

16 yıldır Akşam okuyucuları için geleceğe ayna tutan Future&Trends, bu yıl da sektörlerdeki son gelişmeleri ve gelecek planlarını mercek altına aldı.

Yarının dünyasını sizler için araştıran Future&Trends,

Finanstan otomotive, emlaktan teknolojiye, belediyelerden, yaşam ve stile kadar Türkiye ve Dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayacak.

2021 Ekonomisinde neler olacak?

Ülke ekonomisinin önemli aktörlerinin gelecek vizyonları neler?

5 özel ekten oluşan Future&Trends,

25 Aralık Cuma günü Akşam Gazetesi ile birlikte bayilerde ve tüm dijital platformlarda.

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