Yarının dünyasını sizler için araştıran Future&Trends,

Finanstan otomotive, emlaktan teknolojiye, belediyelerden, yaşam ve stile kadar Türkiye ve Dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayacak.

2021 Ekonomisinde neler olacak?

Ülke ekonomisinin önemli aktörlerinin gelecek vizyonları neler?

5 özel ekten oluşan Future&Trends,

25 Aralık Cuma günü Akşam Gazetesi ile birlikte bayilerde ve tüm dijital platformlarda.