22 Aralık 2020 Salı 12:28 | Son Güncelleme:
Future&Trends 25 Aralık Cuma günü Akşam Gazetesi ile birlikte
16 yıldır Akşam okuyucuları için geleceğe ayna tutan Future&Trends, bu yıl da sektörlerdeki son gelişmeleri ve gelecek planlarını mercek altına aldı.
Yarının dünyasını sizler için araştıran Future&Trends,
Finanstan otomotive, emlaktan teknolojiye, belediyelerden, yaşam ve stile kadar Türkiye ve Dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayacak.
2021 Ekonomisinde neler olacak?
Ülke ekonomisinin önemli aktörlerinin gelecek vizyonları neler?
5 özel ekten oluşan Future&Trends,
25 Aralık Cuma günü Akşam Gazetesi ile birlikte bayilerde ve tüm dijital platformlarda.