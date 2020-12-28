Fuat Oktay: 'Akif' bizim geleceğimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla çekilen ‘Akif’ filminin Ankara’daki setini ziyaret etti. Burada oyuncular ve yapım ekibiyle bir araya gelen Oktay, çekimleri reji masasına oturarak izledi. Oktay, İstiklal Şairi Akif gibi unutulmaz izler bırakmış şahsiyetlerin hayatlarının beyazperdeye aktarılmasının önemine işaret ederek, “Bu bizim geleceğimiz, geçmişimiz değil aslında” dedi.

AKİF’İ KARŞIMDA GÖRÜYORUM

Mehmet Akif Ersoy rolünü oynayan Yavuz Bingöl ile sohbet eden Fuat Oktay, dönem kıyafetinin Bingöl’e yakıştığını belirterek, “Şu an Akif’i görüyorum karşımda.” ifadesini kullandı. Bingöl de Akif karakterini oynamanın kendisi için bir şeref olduğunu vurguladı.