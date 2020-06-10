Fransa'dan 3 ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT ortaklığında çekilen 2019 yapımı ‘Omar ve Biz’, Fransa’da düzenlenen 10. South East European Film Festivali’nde 3 ödül aldı. Koronavirüs nedeniyle 2-7 Haziran’da online olarak gerçekleştirilen festivalde yapım, ‘En İyi Film’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu (Cem Bender)’ ödüllerine layık görüldü. Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı filmde Cem Bender, Taj Sher Yakub, Menderes Samancılar ve Hala Alsayasneh oynuyor.

ÖN YARGIYLA YÜZLEŞMEYİ ANLATIYOR



Türkiye-Yunanistan sınırında yaşayan emekli asker İsmet ile hayatını kurtaran iki göçmeni misafir etmeye başlayan komşusu Sabri’nin hikâyesini konu alan yapımda, İsmet’in başından geçenler ve ön yargılarıyla yüzleşmesi anlatılıyor.