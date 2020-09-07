Fişekhane Açık Hava Sinema Günler, Başka Sinema'nın Başka Filmler seçkisiyle başlıyor!

Sinema severlerin sabırsızlıkla beklediği bağımsız filmleri yıl boyunca izleme fırsatı sunan Başka Sinema, sinema tarihinde önemli yer adinmiş yerli ve yabancı filmleri bu kez Büyükyalı, Fişekhane’nin tarihi atmosferinde izleyicisiyle buluşturuyor.