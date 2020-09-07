07 Eylül 2020 Pazartesi 15:05 | Son Güncelleme:
Fişekhane Açık Hava Sinema Günler, Başka Sinema'nın Başka Filmler seçkisiyle başlıyor!
İstanbul'un ortak kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkan Fişekhane, 2-26 Eylül tarihleri arasında Başka Sinema'nın bağımsız film seçkisi ile eşşiz bir açık hava sinema deneyimi sunuyor.
Sinema severlerin sabırsızlıkla beklediği bağımsız filmleri yıl boyunca izleme fırsatı sunan Başka Sinema, sinema tarihinde önemli yer adinmiş yerli ve yabancı filmleri bu kez Büyükyalı, Fişekhane’nin tarihi atmosferinde izleyicisiyle buluşturuyor.