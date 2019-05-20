Final sezonu susattı: Game of Thrones sahnesinde bu kez de su şişesi 'unutuldu'

Final sezonuyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratan dizi, bu sabaha karşı yayımlanan son bölümüyle ekrana veda ederken, finale yine bir sahnede unutulduğu düşünülen su şişesi damga vurdu.

ABD’nin HBO kanalında yayınlanan dizinin bir sahnesinde Samwell Tarly’nin ayaklarının arkasında bir su şişesi görüldü.

Bir başka şişe ise Sir Davos Seaworth’ün ayaklarının dibinde belirdi.

HBO daha önceki kahve bardağı olayıyla ilgili bir açıklama yapmıştı ve bunun bir hata olduğunu açıklamıştı.

SU MARKALARINA YARAYACAK MI?

Dizinin final sezonunun dördüncü bölümünde de Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve bardağı vardı. Daenerys Targaryen’in önünde duran bardak pek çok çekimde görülüyordu.

HBO, bardağın ‘yanlışlıkla’ sahnede görüldüğünü kabul etti ancak olay Starbucks’a yaradı. Her ne kadar bardak Starbucks’a ait olmasa da, ilk akla gelen marka olduğu için şirket 2.3 milyar dolarlık bir reklam ve tanıtım yaptı.

Şimdi televizyon izleyicileri aynı hatanın ünlü su markaları Evian ve Fiji’ye yarayıp yaramayacağını merakla takip ediyor.

Bazı kullanıcılar final sezonuna özensiz yaklaşıldığı gerekçesiyle dizi yöneticilerini suçlarken, böyle bir yapımda peş peşe yapılan bu tazr hataların kabul edilemeyeceğini savundu.