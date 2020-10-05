05 Ekim 2020 Pazartesi 21:33 | Son Güncelleme:
Festivalden festivale koşuyor! Eylem Kaftan 'Kovan' için konuştu: Cesaret veren film oldu
Eylem Kaftan'ın ‘Kovan' filmi festivalden festivale koşuyor.
Yönetmen Eylem Kaftan’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Kovan’, önce İsviçre ardından İspanya’da festivallerde gösterildi. Filmin yönetmeni Kaftan, Kaliforniya’daki izleyicilerin “Herkes şehirleri bırakıp doğaya dönmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Kovan bu anlamda bize cesaret veren bir film oldu” dediğini aktardı.