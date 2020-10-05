Festivalden festivale koşuyor! Eylem Kaftan 'Kovan' için konuştu: Cesaret veren film oldu

Yönetmen Eylem Kaftan’ın ilk uzun metrajlı filmi ‘Kovan’, önce İsviçre ardından İspanya’da festivallerde gösterildi. Filmin yönetmeni Kaftan, Kaliforniya’daki izleyicilerin “Herkes şehirleri bırakıp doğaya dönmek istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Kovan bu anlamda bize cesaret veren bir film oldu” dediğini aktardı.