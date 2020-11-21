Festivalde 51 film ücretsiz izlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen festivalde, 48 kısa ve 3 uzun metraj toplam 51 film sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca 10 ülkeden 16 kısa film yarışacak. Filmler ‘www.dostlukfilmfestivali.com’ adresinden ücretsiz olarak izlenebilecek.



Etkinliğin tanıtım toplantısı, Festival Genel Koordinatörü Mehmet Lütfi Şen ve Başkanı Faysal Soysal’ın katılımıyla Akademi Beyoğlu’nda yapıldı.