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21 Kasım 2020 Cumartesi 00:19 | Son Güncelleme:

Festivalde 51 film ücretsiz izlenecek

Festivalde 51 film ücretsiz izlenecek

Bu yıl Yunus Emre anısına düzenlenen 3. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, 11-13 Aralık'ta çevrim içi gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen festivalde, 48 kısa ve 3 uzun metraj toplam 51 film sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca 10 ülkeden 16 kısa film yarışacak. Filmler ‘www.dostlukfilmfestivali.com’ adresinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

Etkinliğin tanıtım toplantısı, Festival Genel Koordinatörü Mehmet Lütfi Şen ve Başkanı Faysal Soysal’ın katılımıyla Akademi Beyoğlu’nda yapıldı. 

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