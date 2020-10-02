Festival ‘Koku'su

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen film, festivallere hazırlanıyor. İlk olarak Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yapacak olan film, sonrasında Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak. Filmde Nergis Öztürk ve Yunus Emre Yıldırımer oynuyor.



Yönetmenliğini Yasin Çetin ve Barış Gördağ’ın yaptığı film, sağır ve dilsiz 5 yaşındaki bir çocuğun hikâyesine odaklanıyor.