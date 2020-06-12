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  3. Festival keyfi evlere geliyor! Göç filmleri ücretsiz izlenecek
12 Haziran 2020 Cuma 00:12 | Son Güncelleme:

Festival keyfi evlere geliyor! Göç filmleri ücretsiz izlenecek

Festival keyfi evlere geliyor! Göç filmleri ücretsiz izlenecek

14-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Göç Filmleri Festivali'nde yer alan yapımlar, ücretsiz sinemaseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde tüm filmler ücretsiz izlenebilecek. Festival 14-21 Haziran’da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. İzleyicinin göç yolculuğuna tanıklık edeceği 50’den fazla film, www.festivalscope.com sitesine üye olarak takip edilebilecek. Sınırlı sayıda gösterim için önceden rezervasyon şartı olan festivalde, film rezervasyonları 13 Haziran gece yarısından sonra başlayacak.

ETKİNLİKTE YILDIZLAR GEÇİDİ

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin Onursal Başkanlığı’nı Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham üstleniyor. “Uzun Metraj Yarışma”nın jürisi ise Nuri Bilge Ceylan’ın başkanlığında bir araya gelen Danny Glover, Emir Hadzihafizbegovic, Joan Chen, Lone Scherfig, Sandy Powell ve Seyyid Şahap Hüseyni’den oluşuyor.

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