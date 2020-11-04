Ferzan Özpetek'in 'Şans Tanrıçası'na İtalya'dan en iyi film ödülü

Ferzan Özpetek'in 4 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girecek olan son filmi "Şans Tanrıçası", İtalya'nın en ünlü sinema dergisi CIAK'ın okuyucuları tarafından yılın "En İyi Filmi" ödülü "Golden CIAK"a layık görüldü. Pandemi nedeniyle online düzenlenen ödül töreninde Özpetek, oyunculara teşekkür etti.