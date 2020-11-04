04 Kasım 2020 Çarşamba 22:22 | Son Güncelleme:
Ferzan Özpetek'in 'Şans Tanrıçası'na İtalya'dan en iyi film ödülü
Ferzan Özpetek'in Türkiye'de vizyona girecek olan son filmi Şans Tanrıçası, İtalya'da "En İyi Film" ödülü "Golden CIAK"a layık görüldü.
Ferzan Özpetek'in 4 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girecek olan son filmi "Şans Tanrıçası", İtalya'nın en ünlü sinema dergisi CIAK'ın okuyucuları tarafından yılın "En İyi Filmi" ödülü "Golden CIAK"a layık görüldü. Pandemi nedeniyle online düzenlenen ödül töreninde Özpetek, oyunculara teşekkür etti.