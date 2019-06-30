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  3. Fazıl Say, 'Kusursuz kulak Bager'i evinde ağırladı

Fazıl Say, 'Kusursuz kulak Bager'i evinde ağırladı

Fazıl Say, 'Kusursuz kulak Bager'i evinde ağırladı

Absolut kulak yeteneğine sahip 7 yaşındaki Bager Çalışcı, en büyük hayali olan ünlü piyanist Fazıl Say’la buluştu. Say o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Muş'ta, doğuştan görme engelli ve absolut (Kusursuz) kulağa sahip olan 7 yaşındaki Bager Çalışcı'nın, besteci ve piyanist Fazıl Say ile tanışma hayali gerçek oldu. Fazıl Say bugün, İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da Şanghay Filarmoni Orkestrası ile vereceği konser için davet ettiği Bager ile bir araya geldi. Fazıl Say, Bager ile piyano çaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

EVİNDE AĞIRLADI, PİYANO ÇALDI

Fazıl Say, evinde ağırladığı Bager, babası ve öğretmeni ile yakında ilgilendi. Bager ile sohbet eden Say, daha sonra birlikte piyano başına geçti. 

Konser provasını bırakıp Bager ile piyano çalan Say, "Bager 7 yaşında, hatırlarsanız ilk konserini geçen ay Muş'un bir dağ köyünde çocuklara vermişti. Görme engelli bir güzel yetenek" dedi.

(Yeni Asır)

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