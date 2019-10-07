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Fantastik İstanbul

Fantastik İstanbul

Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman, İstanbul’u ve simgesel yapıları konu alan gerçeküstü tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Kentin eşsiz manzaraları ile hayal gücünü birleştiren Yaman, dijital manipülasyon tekniğiyle tasvir ettiği tasarımlarla beğeni topluyor. Yaman “İstanbul’un hor görüldüğünü, tarihi eserlerine, tarihine, doğasına kıymet verilmediğini görüyorum. Bunun için de böyle bir şey oluşturarak insanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum” dedi. Yaman, İstanbul’daki tarihi yapıtları konu alan “eskisi ve yenisi” adlı görsel bir çalışma yapmayı planladığını kaydetti. 

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