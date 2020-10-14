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  • Ezel, İçerde, Karadayı ve Babil'in yönetmeni Uluç Bayraktar 9,75 sinema filmi ile ABD'de yarışacak
14 Ekim 2020 Çarşamba 21:16 | Son Güncelleme:

Ezel, İçerde, Karadayı ve Babil'in yönetmeni Uluç Bayraktar 9,75 sinema filmi ile ABD'de yarışacak

Ezel, İçerde, Karadayı ve Babil'in yönetmeni Uluç Bayraktar 9,75 sinema filmi ile ABD'de yarışacak

‘Ezel', ‘İçerde', ‘Karadayı' ve ‘Babil'in yönetmeni Uluç Bayraktar, ilk uzun metraj filmi 9,75 ile sinema seyircisi ile buluşacak.

‘Ezel’, ‘İçerde’ ve ‘Karadayı’ gibi dizilerin ardından ‘Babil’in yönetmen koltuğuna oturan Uluç Bayraktar, ilk uzun metraj filmi 9,75 ile sinema dünyasına adım atıyor. Filmde Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar yer alıyor. Prömiyerini Amerika’da yapacak olan yapım, Ekim ve Kasım aylarında Amerika’da üç festivalde yarışacak.

Kurgu: Can Yıldız /<a href='#0'> can.yildiz@turkmedya.com.tr</a>

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