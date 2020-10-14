Ezel, İçerde, Karadayı ve Babil'in yönetmeni Uluç Bayraktar 9,75 sinema filmi ile ABD'de yarışacak

‘Ezel’, ‘İçerde’ ve ‘Karadayı’ gibi dizilerin ardından ‘Babil’in yönetmen koltuğuna oturan Uluç Bayraktar, ilk uzun metraj filmi 9,75 ile sinema dünyasına adım atıyor. Filmde Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar yer alıyor. Prömiyerini Amerika’da yapacak olan yapım, Ekim ve Kasım aylarında Amerika’da üç festivalde yarışacak.

