Evde kal fotoğraf sergisi

Koronavirüs dolayısıyla ‘Evde Kal’ kampanyasına destek veren fotoğraf tutkunu Fatih Çam, 25 yıllık fotoğraf arşivinden seçkileri sosyal medya üzerinden canlı bağlantıyla sanatseverlerle paylaştı. Çam, sağlık açısından evde kalmanın en iyi çözüm olduğu şu günlerde, sosyal hayattan uzak kalanlara sanatıyla moral vermek istediğini söyledi.

Ülkemizde verilen sağlık mücadelesine 20 fotoğraftan oluşan sanal sergiyle katkıda bulunan Çam, ‘’Bu sıkıntılı süreçte devletimizin aldığı tedbirlere uyarak hem kendi sağlığımız hem de toplumsal sağlık için bir süreliğine daha evlerimizde kalmalıyız’’ dedi.

Devletin ve kurumlarının bu süreçte olağanüstü çaba sarfettiğine dikkat çeken Çam, ‘’Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm yetkili kurumları yürekten alkışlıyorum’’ şeklinde konuştu.

Çam, sergide bulunan eserlerden birini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hediye edeceğini dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a da fotoğraflardan hediye edeceğini kaydeden Çam ‘’Diğer tüm eserlerimi de Adıyaman’da bulunan sağlık çalışanlarına hediye edeceğim.’’ dedi.