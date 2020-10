Engelsiz Filmler Festivali normali aramaya başladı

Pandeminin hayatımız üzerindeki etkilerinin izini sürecek olan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl ‘Normali Ararken’ teması çerçevesinde programını şekillendirdi. Türkiye ve dünya sinemasının festivallerde öne çıkan, çok konuşulan ve beğeniyle karşılanan filmlerini Türkiye’deki tüm sinemaseverlerle buluşturacak olan Festival, programında yer verdiği tüm filmleri her yıl olduğu gibi göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir olarak izleyi-ciye sunacak. Festival’de yer alan 46 film eff2020.muvi.com adresinde izlenebilecek. Biz de EFF’yi program direktörü Ezgi Yalınalp ile konuştuk.

EFF bu yıl pandemi koşullarında nasıl gerçekleşiyor?

Engelsiz Filmler Festivali bu yıl çevrim içinde gerçekleşiyor. 12 - 18 Ekim tarihleri arasında eff2020.muvi.com adresinde 46 film sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve aktivistlerle gerçekleştirdiğimiz söyleşiler de filmlerin ardından izlenebilir. Festival’in her yıl Eskişehir ve Ankara’da gerçekleştirdiği canlandırma atölyesini de çevrim içine taşıdık. Evde Canlandırma adını verdiğimiz atölye, 14 Ekim Çarşamba gününden itibaren Festival’in Instagram hesabından takip edilebilir.

Sanal gösterim salonumuz bugün itibariyle açıldı: eff2020.muvi.com. Bu adresten filmleri ve söyleşileri takip edebilir, En-gelsiz Yarışma programında yer alan filmler için oy kullanabilirsiniz. Program, gösterim takvimi gibi detaylar ise websitem-izde: www.engelsizfestival.com. Yarışma filmleri (Aether, Bina, Kız Kardeşler, Küçük Şeyler, Maddenin Halleri) 24 saat, diğer filmler 48 saat boyunca erişime açık kalacak. Filmlerin yalnızca Türkiye'den izlenebileceğini de hatırlatalım.

KADIN YÖNETMENLER DİKKAT ÇEKİYOR

Programda dikkat çeken detaylar neler?

Festival programında ağırlık bu yıl kadın yönetmenlerde. 27 kadın, 22 erkek yönetmenden 46 film 9 ayrı başlıkta izleyici ile buluşacak. Festival’in teması ‘Normali Ararken’ beş alt başlıktan oluşuyor. Bu tema çerçevesinde “Pandemi öncesi dünyada ‘normal’ neydi?”, “Bedenle, benlikle, yaşanılan şehirlerle, içinde bulunulan mekanlarla, bu gezegen üzerinde bir arada yaşadığımız hayvanlarla kurulan ilişkilerde ‘normal’ neyi ifade ediyordu?”, “pandemi sonrası yeni dünyada bu ilişkiler nereye evrilecek?”, “başka bir duyarlılıkla farklı bir yaşam örmeye başlayabilecek miyiz yoksa ‘eski normaller’e geri mi döneceğiz?” gibi soruların yanıtlarını arıyoruz.

Ayrıca Festival’in her zaman en çok ilgi gören bölümü Engelsiz Yarışma’da 5 yerli yapım yer alıyor. Bu filmler yapımcı Gökçe Işıl Tuna, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve sinema yazarı Kaan Karsan’dan oluşan jürinin sahiplerini belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerinin yanı sıra izleyicilerin oyları ile belirlenecek Seyirci Özel Ödülü için de yarışıyorlar. İzleyiciler bu ödül için film gösterimlerinin ardından oylarını kullanabilirler.

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLACAK

EFF diğer festivallerden nasıl ayrılıyor, özgünlüğü nerede?

EFF tüm içeriğini ve yan etkinliklerini erişilebilir olarak izleyiciye sunan bir film festivali. Göremeyenler için sesli betim-leme, duyamayanlar ya da az duyanlar için ayrıntılı altyazı tüm filmlerde bir seçenek olarak izleyiciye sunuluyor. Gösterim mekanları ortopedik engeli olan sinemaseverlerin erişimi için uygun mekanlar arasından seçiliyor. Bu anlamda Türkiye’deki erişilebilir ilk ve tek film festivali.

EFF’nin sinema endüstrisi içindeki kaygısı, hedefi, vizyonu nedir?

Sinema eserlerini herkes için erişilebilir kılmaya çalışıyoruz. Sanat eserlerine ve kültürel etkinliklere erişimi bir hak olmanın ötesinde, toplumu zenginleştirecek bir aradalığın yolu olarak da görüyoruz. Bu yüzden hedef sadece erişilebilir sanat eser-leri ve kültürel etkinlikler olmamalı. Üretim süreçlerinin ve temsiliyetlerin de daha eşitlikçi olduğu bir endüstri hedeflenmeli ama elbette bu Engelsiz Filmler Festivali’nin tek başına üstesinden gelemeyeceği planlı ve ortak bir program-la, politika yapıcıların, yapımcıların, senaristlerin ve sektördeki diğer tüm bileşenlerin dahliyle mümkün kılınabilecek bir hedef.

Gelecek yıl için planladığınız şeyler var mı?

2019 yılında uluslararası bir ağın kurucularından biri olduk: BE IN! Erişilebilir Festivaller Ağı. EFF ile birlikte Klappe Auf! Kısa Film Festivali (Hamburg/Almanya), Oska Bright Film Festivali (Brighton/İngiltere), Festival Inclus (Barselona/İspanya), European Film Festival Integration You and Me (Koszalin/Polonya) ve The Extraordinary Film Festival (Namur/Belçika) inisiyatifi ile kurulan ağ, sinemada erişilebilirliğin uluslararası arenada görünür kılınmasını ve engelli bireylerin filmlerde daha fazla temsilini amaçlıyor. Gelecek sene bu ağ kapsamında daha fazla ortak çalışmalara imza atarak çalışmalarımızı uluslararası bir platforma taşımak istiyoruz. Ayrıca festivali nasıl daha kapsayıcı, daha erişilebilir kılabileceğimiz konusu da her sene olduğu gibi gelecek sene de gündemimizde olacak.