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20 Eylül 2020 Pazar 15:27 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan II. Bayezid Külliyesi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan II. Bayezid Külliyesi paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Edirne'de bulunan II. Bayezid Külliyesi ziyareti hakkında paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan II. Bayezid Külliyesi ziyareti hakkında paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Edirne’de Sultan II. Bayezid Külliyesi bünyesindeki şifahane ve imarethaneyi ziyaret ettim. 550 yıl önce, çağının ötesinde tedavi imkanları sunan bu şifahane, medeniyetimizin sağlığa bakışını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ardından "Şifayı ilaçta olduğu kadar tabiatta, beslenmede, müzikte, yani yaşamın tam ortasında arayan bu anlayışı, müzeleştirerek günümüze taşıyan Trakya Üniversitesi’ni ve tüm paydaşlarını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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