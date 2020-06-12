12 Haziran 2020 Cuma 02:06 | Son Güncelleme:
Şu ana kadar Ephesos için kazıların yaklaşık yüzde 30’unun tamamlandığını ifade eden kazı ekibi başkan yardımcısı Fırat Baranaydın, “Turizmi mevsimsellikten kurtarmak ve 12 aya yaymak için ülkemizdeki kültürel miras alanlarının önemi büyük” dedi.
Efes'te kazıların yüzde 30'u tamamlandı
UNESCO Dünya Miras Listesine Efes ve bileşenleri olarak 2015 yılında kabul edilen, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı´nda kazı ve restorasyon çalışmaları 100 yıldır sürdürülüyor.
Şu ana kadar Ephesos için kazıların yaklaşık yüzde 30’unun tamamlandığını ifade eden kazı ekibi başkan yardımcısı Fırat Baranaydın, “Turizmi mevsimsellikten kurtarmak ve 12 aya yaymak için ülkemizdeki kültürel miras alanlarının önemi büyük” dedi.