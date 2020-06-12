Efes'te kazıların yüzde 30'u tamamlandı

Şu ana kadar Ephesos için kazıların yaklaşık yüzde 30’unun tamamlandığını ifade eden kazı ekibi başkan yardımcısı Fırat Baranaydın, “Turizmi mevsimsellikten kurtarmak ve 12 aya yaymak için ülkemizdeki kültürel miras alanlarının önemi büyük” dedi.

