Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8424
  • 7,7263
  • 380.024
  • 109155
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Efes'te kazıların yüzde 30'u tamamlandı
12 Haziran 2020 Cuma 02:06 | Son Güncelleme:

Efes'te kazıların yüzde 30'u tamamlandı

Efes'te kazıların yüzde 30'u tamamlandı

UNESCO Dünya Miras Listesine Efes ve bileşenleri olarak 2015 yılında kabul edilen, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı´nda kazı ve restorasyon çalışmaları 100 yıldır sürdürülüyor.

Şu ana kadar Ephesos için kazıların yaklaşık yüzde 30’unun tamamlandığını ifade eden kazı ekibi başkan yardımcısı Fırat Baranaydın, “Turizmi mevsimsellikten kurtarmak ve 12 aya yaymak için ülkemizdeki kültürel miras alanlarının önemi büyük” dedi.

ABD'de ikinci dalga endişesi... Hazine Bakanı Mnuchin itiraf etti: Ekonomiyi yeniden durduramayız
İspanya'da dört günden koronavirüsten yeni ölüm rapor edilmedi
Emlak Konut - Advertorial
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine tepki
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı!

1,5 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı!

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı

12 Haziran 2020 burç yorumları! Burçlarda rüya zamanı

Acun Ilıcalı dayanamadı Yasin'e resti çekti: Senin sinir patlamalar

Acun Ilıcalı dayanamadı Yasin'e resti çekti: Senin sinir patlamalarını kabullenmek zorunda değiliz!

Ayasofya'nın 1500 yıllık gizemli tarihi

Ayasofya'nın 1500 yıllık gizemli tarihi