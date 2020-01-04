Edebiyat dünyası 'Muhit'te buluştu

Star Gazetesi Necip Fazıl Ödülü sahibi şair İbrahim Tenekeci yönetiminde, edebiyatın güçlü isimlerini bir araya getiren yeni bir dergi yayın hayatına başladı. ’Muhit’ adıyla okurlara merhaba diyen dergi, ilk sayısında her yaştan pek çok şairi ağırlayarak, Türk şiirinin edebiyatımızdaki yerini de gözler önüne serdi.

USTA İSİMLER BİR ARADA

Turkuvaz Medya Grubu tarafından yayımlanan Muhit, Leylâ İpekçi’nin yazısıyla açılıyor, usta çizer Hasan Aycın’ın çizgileriyle zenginleşen Cahit Koytak, Arif Ay, Hüseyin Atlansoy, Nurullah Genç, Fatma Şengül Süzer, Murat Güzel, H. Salih Zengin, Mehmet Aycı, Tuba Kaplan, Zülal Sema, Ervanur Erdoğan, Ayşegül Baytut, Sibel Eraslan ve Abdullah Harmancı’nın şiir ve öyküleriyle okuyucularına farklı tatlar sunuyor. Muhit’te, son romanı Mayıs 2019’da yayımlanan Ahmet Kekeç’le yapılan bir ropörtaj da yer alıyor. Ayrıca Erol Göka, Hüsrev Hatemi, Kemal Sayar, Suavi Kemal Yazgıç da yazılarıyla Muhit’e omuz veren isimler arasında...