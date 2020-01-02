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  3. Dünyaya tanıttılar! Göbeklitepe listeye girdi

Dünyaya tanıttılar! Göbeklitepe listeye girdi

Dünyaya tanıttılar! Göbeklitepe listeye girdi

Göbeklitepe, dünyaca ünlü National Geographic dergisinin "2020 yılında gidilecek en iyi yerler'" listesinde yer aldı. İsveç'te düzenlenen konferansta Göbeklitepe tanıtıldı.

National Geographic dergisi, 2020’de mutlaka görülmesi gereken doğal ve kültür zenginlikleriyle bilinen yerleri listeledi

Listede dünyanın dört bir yanından doğal ve kültürel zenginlikleriyle görmeye değer en güzel lokasyonlar yer alıyor.

Forumusa'da yer alan habere göre, Her ilgi alanından gezginler için farklı seçenekler sunan liste; doğa severler, şehir hayatı meraklıları, farklı kültürleri tanımak isteyenler ve yeni maceralara doyamayanlar için dört ana kategoriye ayrılmış.


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