Dünyada bir ilk: Çocuk operası

Caner Akın’ın rejisörlüğünde, besteci, şef Murat Cem Orhan’ın yönetiminde ve allaturca’nın yapımıyla 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de ilk gösterimi gerçekleşen esere, Avrasya Oda Orkestrası ve Çocuk Korosu eşlik etti. Temsil, 15 Mart ve 12 Nisan’da tekrar sanatseverlerle buluşacak.