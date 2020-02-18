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Dünyada bir ilk: Çocuk operası

Dünyada bir ilk: Çocuk operası

Dünya çapında ilk olan ve çocuklara hayal güçlerini genişletebilecekleri bir alan açmayı hedefleyen DenizBank Çocuk Operası, Papagenolar’dan sonra ‘Wolfie Harikalar Operasında’ adlı ikinci prodüksiyonunu sahneye taşıdı.

Caner Akın’ın rejisörlüğünde, besteci, şef Murat Cem Orhan’ın yönetiminde ve allaturca’nın yapımıyla 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de ilk gösterimi gerçekleşen esere, Avrasya Oda Orkestrası ve Çocuk Korosu eşlik etti. Temsil, 15 Mart ve 12 Nisan’da tekrar sanatseverlerle buluşacak.

 


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