23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:27 | Son Güncelleme:
Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante hayata veda etti
"Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşan Gineli müzisyen Mory Kante, 70 yaşında hayata veda etti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kante, Gine'nin başkenti Konakri'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
29 Mart 1950'de Kissidougou kentinde dünyaya gelen Kante, 1977'de seslendirdiği "Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.
Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.