Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4259
  • 380.4
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante hayata veda etti
23 Mayıs 2020 Cumartesi 06:27 | Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante hayata veda etti

Dünyaca ünlü Gineli müzisyen Mory Kante hayata veda etti

"Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşan Gineli müzisyen Mory Kante, 70 yaşında hayata veda etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kante, Gine'nin başkenti Konakri'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

29 Mart 1950'de Kissidougou kentinde dünyaya gelen Kante, 1977'de seslendirdiği "Ye ke ye ke" adlı şarkıyla dünya çapında üne kavuşmuştu.

Mory Kante, bugüne kadar albümü en fazla satış rakamına ulaşan Afrikalı şarkıcı unvanına sahipti.


Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak
Başkan Erdoğan'dan Haliç vurgulu paylaşım
Reklam
81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
İki ülke arasında çıkan krizde flaş gelişme... ABD resmen çekildi!
Conte'nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi

Conte'nin öksürük krizine 'Maske tak' tepkisi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beyaz altın elle serpme yöntemiyle toprakla buluşuyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in tatil rotası belli oldu