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  3. Dünyaca buz sirki 'Moscow Ice Circus' İstanbul'da

Dünyaca buz sirki 'Moscow Ice Circus' İstanbul'da

Dünyaca buz sirki 'Moscow Ice Circus' İstanbul'da

Dünyaca buz sirki ‘Moscow Ice Circus’ Metropol İstanbul’a geldi.

Artistik patinaj ve bale figürleriyle birlikte düzenlenecek olan buz şov, 2 Şubat’a kadar her gün 15:00 ve 18:00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek. Spor dünyasının profesyonellerinden, genç ve yetenekli sanatçılara uzanan ekibiyle, bünyesindeki ünlü modern koreograflar ve özel kostüm tasarımlarıyla dünyanın en sevilen gösterilerinden biri olmayı başaran buz sirki izleyenlere görsel bir şov yaşatacak.  


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