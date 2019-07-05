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  3. UNESCO Babil'i Dünya Miras Listesi'ne ekledi

UNESCO Babil'i Dünya Miras Listesi'ne ekledi

UNESCO Babil'i Dünya Miras Listesi'ne ekledi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Irak'taki Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne eklendiğini duyurdu.

UNESCO'nun Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne eklendiği belirtildi. 

Irak merkezi hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da UNESCO'nun aldığı karardan duyulan memnuniyet dile getirilerek, şehirdeki kitabeler ve antik kentin benzersizliğinin insanlık tarihi, Mezopotamya'daki medeniyet ve bu medeniyetin insanlığa sunduğu katkıları ifade ettiği kaydedildi.

Başkent Bağdat'ın yaklaşık 100 kilometre güneyinde yer alan Babil, tarihi kaynaklara göre yaklaşık 4 bin yıl önce kadim Babil İmparatorluğu'nun merkeziydi.

Bağdat yönetimi, 10 kilometrekare üzerinde sadece yüzde 18'inde kazıların yapıldığı Babil'deki tarihi sit alanın Dünya Miras Listesi'ne eklenmesi için 1983'ten bu yana girişimlerde bulunuyor.

(AA)

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