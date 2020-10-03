Dünya festivallerine Türk imzası

TRT ortak yapımları dünyanın en önemli film festivallerinde başarı elde etmeye devam ediyor. ‘Af’, dünyanın en prestijli film festivallerinden, 33. Tokyo Film Festivali’nde yarışırken, ‘Quo Vadis, Aida?’ filmi ise Bosna Hersek’in Oscar adayı oldu. ‘İki Şafak Arasında’ da 68. San Sebastian Film Festivali’ndeki büyük ödülün sahibi oldu. Cem Özay’ın yönettiği “Af”, 33. Tokyo Film Festivali’nde tek Türk filmi olarak yarışacak.

Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic’in TRT ortak yapımı “Quo Vadis, Aida?” filmi de 93. Akademi Ödülleri’nde Uluslararası En İyi Film kategorisinde Bosna Hersek’i temsil edecek. Filmin Türkiye prömiyeri ekim ayında Antalya Film Festivali’nde gerçekleşecek. Selman Nacar’ın yönettiği, Türkiye-Fransa-Romanya ortak yapımı “İki Şafak Arasında” da “Work in Progress Industry Europa” ve “Work in Progress Europa” ödüllerini almaya hak kazandı.