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  3. Dümbüllü'nün kavuğu kadına verilmeli

Dümbüllü'nün kavuğu kadına verilmeli

Dümbüllü'nün kavuğu kadına verilmeli

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, tiyatronun nişanesi İsmail Hakkı Dümbüllü kavuğunun 6. sahibinin kadın oyuncu olması gerektiğini savundu.

Tiyatro oyuncuları Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey’in, 12 yıl sonra yeniden seyirciyi selamladıkları “Vee Perde” oyunu sezonu tamamladı. Gelenek haline gelen ve Kel Hasan’dan İsmail Dümbüllü’ye, ardından sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin’e devredilen Dümbüllü’nün kavuğunun bir sonraki sahibinin bir kadın oyuncu olabileceğini söyleyen İlbey, “Oyuncu oyuncudur. Mesela, Perran Abla (Kutman), Demet (Akbağ), Yasemin Hanım, Oya (Başar) hayatı boyunca erkek de oynadı. Bu kavuk illa erkekten erkeğe verilecek bir gelenek midir?” ifadelerini kullandı. Yasemin Yalçın ise "Ayşe Gruda'yı kaybettik. Şimdi o kavuk Ayşen Abla'nın kafasıda olsaydı daha güzel yolcu etmez miydik" dedi. 

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