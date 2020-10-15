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15 Ekim 2020 Perşembe 21:55 | Son Güncelleme:

Derviş Zaim'in yönettiği Flaşbellek filmi Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

Derviş Zaim'in yönettiği Flaşbellek filmi Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

Derviş Zaim'in yönettiği Flaşbellek Fransa'nın Montpellier kentinde düzenlenen 42. Cinemed'in ana yarışmasında Türkiye adına yarışacak.

Derviş Zaim’in yönettiği Flaşbellek 42. Cinemed’in ana yarışmasında ilk kez bugün seyirci karşısına çıkacak. Film, Suriye savaşını anlatıyor. Festivalde İsrail, İtalya, Fransa, Belçika, Sırbistan, Filistin, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Cezayir yapımı ve ortaklığı ile üretilmiş filmler yer alıyor.

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