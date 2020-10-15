Derviş Zaim'in yönettiği Flaşbellek filmi Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

Derviş Zaim’in yönettiği Flaşbellek 42. Cinemed’in ana yarışmasında ilk kez bugün seyirci karşısına çıkacak. Film, Suriye savaşını anlatıyor. Festivalde İsrail, İtalya, Fransa, Belçika, Sırbistan, Filistin, Almanya, Portekiz, Yunanistan, Cezayir yapımı ve ortaklığı ile üretilmiş filmler yer alıyor.

