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25 Ekim 2020 Pazar 21:45 | Son Güncelleme:

Derviş Zaim'in yeni filmi 'Flaşbellek'e Fransa'dan jüri ödülü

Derviş Zaim'in yeni filmi 'Flaşbellek'e Fransa'dan jüri ödülü

Yazar ve yönetmen Derviş Zaim'in yeni filmi ‘Flaşbellek', Fransa'nın en önemli festivallerinden 42. Cinemed Festivali'nde ödül kazandı.

Yazar ve yönetmen Derviş Zaim’in yeni filmi ‘Flaşbellek’, yarışmada uzun metraj filmler için verilen Genç Jüri Ödülü’nü aldı. Törene bir video mesajıyla katılan Zaim, filmin sadece Suriyeliler için değil, tüm insanlık için karşılıklı anlayışın ilerlemesine katkı sağlayacağını söyledi. 

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