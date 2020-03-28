Dada anarşi demektir, bunu kediler bilir

Kitabevelerinin vazgeçilmezi bu sevimli hayvanlar, kültür ve zarafetin de sembolü aynı zamanda. Vakıfbank Kültür Yayınları arasından çıkan 21 Kedide Sanat Tarihi, tarihsever okura kedili bir sanat yürüyüşü vaat ediyor. Rönesanstan büyülü gerçekliğe, sembolizmden kübizme dek dünyaca bilinen 21 farklı sanat akımı 21 kediyle anlatılıyor kitapta. Diana Vowles ve Jocelyn Norbury’nin yazdığı kitabın illüstrasyonları Nia Gould’a ait.

İNCİ KÜPELİ KEDİ



Flaman Altın Çağı ressamlarından Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kız’ı belirli bir kadını resmetmek için yapılmadı. Vermeer’in amacı, biçimi yaratmada ışığı ne kadar ustalıkla kullandığını göstermekti.

EĞLENCE DÜŞKÜNÜ KEDİLER



Eğlence düşkünü kediler için Rokoko dönemi bir cennet bahçesi sayılabilir. Önceki akımların ağırbaşlı üsluplarına kıyasla daha parlak ve canlı renkler ve akıcı çizgilerle kendini gösteren bu akımın gençlik heyecanlarını yansıtan bir havası vardır.