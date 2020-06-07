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  3. Cumhurbaşkanlığı “İstanbul Yeditepe Konserleri” başlıyor
07 Haziran 2020 Pazar 16:43 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı “İstanbul Yeditepe Konserleri” başlıyor

Cumhurbaşkanlığı “İstanbul Yeditepe Konserleri” başlıyor

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi ekleniyor.

8 Haziran'da başlayacak ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler, her gün saat 21:00'da İletişim Başkanlığı Youtube kanalından yayınlanacak.

YILDIZLAR GEÇİDİ

İstanbul Boğazı'nın yanı başında Kuruçeşme'de gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı belli oldu. 8 Haziran'daki Ajda Pekkan konserinin ardından, takip eden günlerde sırasıyla, Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak. "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin takip eden konser programı ilerleyen günlerde açıklanacak.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 günlük programı şöyle:

8 Haziran – Ajda Pekkan

9 Haziran – Sibel Can

10 Haziran – Demet Akalın, Alişan

11 Haziran – Funda Arar, Hakan Peker

12 Haziran – Işın Karaca, Coşkun Sabah

13 Haziran – Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam

14 Haziran – Serdar Ortaç, Sinan Akçıl

15 Haziran – Muazzez Ersoy, Zekai Tunca

16 Haziran – Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten

17 Haziran – Ebru Yaşar, Bülent Serttaş

İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 567. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı"nda da Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri Fetih coşkusunu yaşatan eserlerle sahne almıştı.

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