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  3. CSO yeni sezonunu yarın Külliye'de açıyor

CSO yeni sezonunu yarın Külliye'de açıyor

CSO yeni sezonunu yarın Külliye'de açıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sezon açılışını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirecek.

CSO 1. Şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin solistleri, dünyaca ünlü sanatçılarımız Güher ve Süher Pekinel piyano ikizleri olacak. Güher - Süher Pekinel ikilisi açılış konserinde Fransız besteci Francis Poulenc’in iki Piyano ve Orkestra için yazmış olduğu konçertosunu seslendirecek. 

Halk müziğimizin melodik ve ritmik kaynaklarından esinlenerek kendi özgün melodilerini ortaya çıkaran, Anadolu motiflerini zengin bir polifoni ile dantel gibi işleyerek çağdaş Türk müziğinin en güzel örneklerini veren, 2. kuşak bestecilerimizden Ferit Tüzün’ün en önemli yapıtları arasında kabul edilen “Türk Kapriçyosu” konserin açılış eseri olarak programda yer alıyor. 

FİNALDE RUS ESER

Devlet Çoksesli Korosu’nun katılımı ile beraber, Gürcü asıllı Rus bestecisi Alexander Borodin’in bestelediği “Poloveç Dansları” ise konserin final eseri olacak. 

 

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