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  • Coşkun Karademir, uzun bir aranın ardından CRR sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor
23 Ekim 2020 Cuma 19:22 | Son Güncelleme:

Coşkun Karademir, uzun bir aranın ardından CRR sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor

Coşkun Karademir, uzun bir aranın ardından CRR sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor

Dünyaca ünlü sanatçılarla hazırladığı albüm ve konser projeleriyle de uluslararası bir üne kavuşmuş olan Coşkun Karademir, uzun bir aranın ardından CRR sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Türküleri ve deyişleriyle Anadolu tam manasıyla bir gönül coğrafyasıdır. Bu coğrafyada Aşıklar ve ozanlar halkalar halinde sözlerine eşlik ettikleri sazlarını gönülden gönlü tutuşturur. Bu tutuşmaların her birinde irfan, yeniden doğar.

Son yıllarda birbirinden farklı coğrafyaların mistik tonlarını Anadolu'nun müziği ve kopuzlarıyla buluşturmuş, alanlarında dünyaca ünlü sanatçılarla hazırladığı albüm ve konser projeleriyle de uluslararası bir üne kavuşmuş olan Coşkun Karademir, uzun bir aranın ardından CRR sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

"Dünya Müziği", "Etnik Müzik" kategorisinde, batı sazlarını doğu sazlarıyla bir sentezde birleştirerek yarattığı ve geliştirdiği kendine has sound'undan bağımsız bir projeyle karşımıza çıkacak olan Karademir; kadim türkülerden deyişlerden ve nefeslerden oluşan bu özel repertuarını, birbirinden kıymetli müzisyenlerden oluşan orkestrasıyla birlikte icra edecek ve Anadolu'nun özünü hissettirmeyi arzuladığı geceyi, eşsiz yorumcu Ayfer Vardar'ın da katılımıyla bir muhabbet atmosferine dönüştürecektir.

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