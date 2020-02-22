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Çocuklardan Peter Pan Müzikali 

Çocuklardan Peter Pan Müzikali 

Türkiye’nin ünlü çocukları ‘Peter Pan Müzikali’nde bir araya geldi. Haliç Kongre Merkezi’nde sahnelenecek olan müzikal izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaracak. 

Dünya klasikleri arasında yer alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran Peter Pan Müzikali, bu kez Türkiye’nin ünlü çocuk oyuncularıyla sahneleniyor. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen müzikal, 29 Şubat’ta ilk kez Haliç Kongre Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. Müzikal, dizi, sinema ve reklam filmlerinin en popüler çocuk oyuncularından oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyunda Emir Berke Zincidi, Lavinya Ünlüer, Yağız Kılınç, Ilgım Kablan, Alihan Türkdemir, Arda Kalaycı, Burak Temiz, Doğancan Sarıkaya, Asena Keskinci, Bartu Bedirhan Yayla, Arda Tuğra Türkoğlu, Nazlı Yağcı, Güneş Tanrıkut, Naz Bakkaloğlu, Davut Akın Sakarya, Kutlay Dursun Aydın, Altuğ Acar ve Toprak Atar yer alıyor. Proje için stüdyoya giren çocuklar Peter Pan için toplamda 7 şarkı seslendirerek, renkli bir performansa da imza attılar. 

 


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