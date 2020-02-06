Çocuklara tarihi kahramanlar rehberlik edecek

Bedir Acar

Uzun yıllardır çocuk hikayeleri kaleme alan, kitaplar hazırlayan Salih Zengin, yine çocuklar için 10 kitaplık bir seri ile çıkageldi. Daha önce serinin 4 kitabı İstanbul Kültür A.Ş. tarafından okura sunulmuş, serinin tamamı ise bir gazete tarafından promosyon olarak verilmişti. Ancak seri, ilk kez ve toplu halde Vakvak Yayınları tarafından okura sunuldu.

Tarihî Kahramanlar Serisi, Türk ve dünya tarihine yön veren on kahramandan oluşuyor. Seri 8 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlandı. Yazar Salih Zengin ile kitapların kaleme alınma amacını ve içeriklerini konuştuk.

Neden böyle bir seri kaleme alma ihtiyacı hissettiniz?

Çünkü çocukların kahramanlara ihtiyacı var! Ve bizim kültürümüzdeki kahramanları çocuklara sevdirecek, onlara yakın tutacak ve onlar gibi bir şeyleri başarabilecek güçte olduklarını hissettirmek lazım.

Yayın dünyasında bahsettiğiniz konuda bir açık mı var?

Bugüne kadar bu kahramanlar son derece didaktik biçimde ve biyografi şeklinde çocuklara anlatıldığı için çocuklar bir bağ kuramadı. Tarihlerini ezberleterek onları öğretmeye çalıştık ama kaybolup gittiler. Sıkıcı bir tarih öğretisi içine hapsettik. Oysa bu kahramanlar bugünün çocuklarına çok şey söylüyor. Benim bu seri ile amacım bu kahramanları tekrar çocukların gündemine çağdaş bir dil ve iyi bir görsel ile yeniden sokmak.

İYİ BİR ÇOCUK KİTABI

BÜYÜKLERE DE SESLENİR

Tarihi kahramanlarla çocukları buluşturmak neden önemli?

Geleceğin bilim adamları, siyasetçileri, gezginleri, bilginleri, şairleri ve müzisyenleri bu çocuklar içinden çıkacak ve onlara bu kahramanlar rehberlik edecek. Bu aynı zamanda büyükler için de. Çünkü büyüklerin de bizim kültürümüzü şekillendiren bu isimlerden bihaber oldukları açık. İyi bir çocuk kitabı büyüklere de seslenir. Ki bu kitapların öyle olduğunu düşünüyorum. Geleceğe yüzünü çeviren çocukların geçmişe sırt dönmemeleri için bu kitapları önlerine koyuyorum. Herkes kahramanını seçsin ve geleceğin kahramanı olsun...