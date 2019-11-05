Cinayet Süsü filmi ne kadar izlendi? İşte gişe rakamları

Sezonun ilgi çeken filmlerinden Cinayet Süsü, Box Office verilerine göre şu ana kadar 427 bin 770 kişi tarafından izlendi ve 8 milyon 484 bin 205 TL gişe rakamına ulaştı.

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Cinayet Süsü", gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediniyor.

CİNAYET SÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE

Ülke tarihinin en gizemli cinayet vakasını çözmeye çalışan bir grup insanın yaşadıklarını merkeze alan filmin konusu şöyle:

"Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan "Cinayet Büro" ekibi, hiç alışık olmadıkları bir cinayet vakasına el koyar. Tuhaf cinayetler birbiri ardına gelirken, ekibin elinde delil de ipucu da yoktur. Sinirler gerilmeye, amirler rahatsız olmaya başlar. Olaylar arttıkça basının ve halkın ilgisinin de yoğunlaşmasıyla bu durum Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Sonunda Emniyet Genel Müdürü, ABD'den gelen "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu, rehberlik etmesi için başkomiser Emin'in ekibine atar. Telaş, baskı ve çaresizlik altında ezilen Emin ve arkadaşları, Türkiye'nin gördüğü en tuhaf cinayet zincirini, olabilecek en ters köşe yöntemlerle çözmeye çalışmaktadır."

Taff Pictures'ın yapımcılığında hayata geçirilen "Cinayet Süsü"nün senaryosunda Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi imzası bulunuyor.

Filmde, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Mehmet Özgür, Feyyaz Yiğit ile Mert Denizmen rol aldı.