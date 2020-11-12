Cem'in Antik Yunan macerası

Yazar Stella Tarakson, “Cesur Cem ve Beceriksiz Kahramanlar” serisinin son kitabı “Arakne’nin Altın Eldiveni” ile minik okuyucuları Antik Yunan’ın fantastik dünyasına davet ediyor. The Çocuk Yayınları markasıyla raflardaki yerini alan “Arakne’nin Altın Eldiveni”, taşa dönüşen insanlara yardım etmek için Antik Yunan’ın yolunu tutan cesur çocuk Cem’in hikayesine odaklanıyor. Kitap içerisindeki siyah-beyaz çizimlerle çocukların hayal dünyası esir alınmadan, hayal güçlerinin zenginleştirilmesi hedeflenmiş. Çocuklar ayrıca Cem’in başına gelenler karşısında cesaretini yitirmeden attığı adımları okuyup kendilerine güvenmeyi öğreniyor.