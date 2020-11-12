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12 Kasım 2020 Perşembe 20:07 | Son Güncelleme:

Cem'in Antik Yunan macerası

Cem'in Antik Yunan macerası

Sekiz yaş üstü çocuklar için eğlenceli ve öğretici bir Yunan mitolojisi serisi raflarda okurunu bekliyor.

Yazar Stella Tarakson, “Cesur Cem ve Beceriksiz Kahramanlar” serisinin son kitabı “Arakne’nin Altın Eldiveni” ile minik okuyucuları Antik Yunan’ın fantastik dünyasına davet ediyor. The Çocuk Yayınları markasıyla raflardaki yerini alan “Arakne’nin Altın Eldiveni”, taşa dönüşen insanlara yardım etmek için Antik Yunan’ın yolunu tutan cesur çocuk Cem’in hikayesine odaklanıyor. Kitap içerisindeki siyah-beyaz çizimlerle çocukların hayal dünyası esir alınmadan, hayal güçlerinin zenginleştirilmesi hedeflenmiş. Çocuklar ayrıca Cem’in başına gelenler karşısında cesaretini yitirmeden attığı adımları okuyup kendilerine güvenmeyi öğreniyor.

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