Cemal Reşit Rey Kapılarını İki Büyük Sürprizle Açıyor

Cemal Reşit Rey Konser Salonu da kapılarını, Usta’nın 1932'de tamamladığı ve 85 yıl önce Paris’te gerçekleştirdiği ‘Kromatik Konçerto’nun seslendirmesi ile başlıyor. Konçerto Türkiye’de Türkiye’de ilk kez seslendirilecek. Ayrıca CRR arşivinde keşfedilen Cemal Reşit Rey’in kendi el yazısıyla yazdığı eserlerinin notaları da ilk kez müzikseverlerle paylaşılacak. Konser saat 20.00’de başlayacak.

Bu anlamlı açılışta Cemal Reşid Rey’in 1932'de tamamlamış olduğu “Kromatik Konçerto” bestecinin öğrencilerinden Aydın Karlıbel’in solistliğinde Türkiye’de ilk kez seslendirilecek. Konçertonun ilk seslendirilişi 85 yıl önce Paris’te gerçekleştirilmişti.

“ Cemal Reşit Rey’den Seçkiler” başlıklı konserde, Can Okan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası sahne alacak. Orkestraya; piyanoda Dr. Aydın Karlıbel ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinden tenor Hüseyin Likos eşlik edecek. Likos konserde, Cemal Reşit Rey’in “Mistik” adlı şiirini de seslendirecek. Konserde ayrıca Rey’in Enstantaneler (1931) ve “Senfonik Şiir (1971) eserleri de seslendirilecek.

Yurtdışında Seslendirilerek Başarı Kazanmış İlk Piyano Eseri

Kromatik Konçerto Klasik Batı Müziğinin tarihsel akışı içinde diyatonizm kavramı ile birlikte iki temel unsurundan birisi olan kromatizmi ön plana çıkartıyor. Kromatik Konçertonun taşıdığı tarihi önem ayrıca, 1932’de bestelenmiş olan Ulvi Cemal Erkin’in Konçertinosu bir yana; ülkemizin, bestelenip yurtdışında seslendirilerek başarı kazanmış ilk piyano konçertosu olması.

CEMAL REŞİT REY’İN EL YAZISIYLA NOTALAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

CRR Konser Salonu’nun arşivi, Genel Sanat Yönetmenliğinin çalışmaları doğrultusunda, müzik alanında profesyonel olan ellerden destek alınarak yeniden düzenlenmeye başlandı. Yapılan titiz ve dikkatli çalışmalar ışığında, Cemal Reşit Rey’in kendi el yazısıyla yazdığı eserlerinin notalarına ulaşıldı.

Bu kıymetli hazineyi müzik ve sanat dünyasına yeniden kazandırmanın haklı gurunu yaşayan CRR Genel Sanat Yönetmenliği, bugün gerçekleşecek “CRR Senfoni Orkestrası Cemal Reşit Rey’in Eserlerinden Seçkiler” konserinde de bu eserlere yer verdi.