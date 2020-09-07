07 Eylül 2020 Pazartesi 21:18 | Son Güncelleme:
Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The Dissident belgeselinde Türk imzası
Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'ın yapımcısı olduğu ve Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The Dissident belgeselde yapımcı olarak çalışan Aslıgül Armağan, filmin vizyon tarihini açıkladı.
Hollywood dünyasına senarist, yönetmen ve yapımcı olarak ismini yazdıran Armağan, çekimlerin keyifli geçtiğini anlattı. Armağan, sene sonunda belgeselin vizyonda olacağını söyledi ve ekledi: “Pandemi olmasaydı biz yine bu sene sonunda vizyona girmesi konusunda plan yapmıştık. Ödül dönemi sene sonunda olduğu için.”