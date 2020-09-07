Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4584
  • 8,8229
  • 462.513
  • 1096.81
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kültür Sanat
    3. >
  3. Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The Dissident belgeselinde Türk imzası
07 Eylül 2020 Pazartesi 21:18 | Son Güncelleme:

Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The Dissident belgeselinde Türk imzası

Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The Dissident belgeselinde Türk imzası

Oscar ödüllü yönetmen Bryan Fogel'ın yapımcısı olduğu ve Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The Dissident belgeselde yapımcı olarak çalışan Aslıgül Armağan, filmin vizyon tarihini açıkladı.

Hollywood dünyasına senarist, yönetmen ve yapımcı olarak ismini yazdıran Armağan, çekimlerin keyifli geçtiğini anlattı. Armağan, sene sonunda belgeselin vizyonda olacağını söyledi ve ekledi: “Pandemi olmasaydı biz yine bu sene sonunda vizyona girmesi konusunda plan yapmıştık. Ödül dönemi sene sonunda olduğu için.” 

Galatasaray, Okay Yokuşlu'yla anlaştı
Reina saldırısı davasında karar... Saldırgan 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı
KKTC'de icra edilen Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor!
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta
Avrupa Konseyi Yunanistan'ı uyardı: Batı Trakya Türk azınlığı için AİHM kararlarını uygula
Yapımı bittiğinde dünyanın 3'üncü büyüğü olacak: Yusufeli Barajı ile hidroelektrik enerji üretimi yü

Yapımı bittiğinde dünyanın 3'üncü büyüğü olacak: Yusufeli Barajı ile hidroelektrik enerji üretimi yüzde 2 artacak

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Yıllar önce güzelleşmek için neler yapılıyordu?

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başland&#

Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına yeniden başlandı