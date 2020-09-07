Cemal Kaşıkçı cinayetini konu alan The Dissident belgeselinde Türk imzası

Hollywood dünyasına senarist, yönetmen ve yapımcı olarak ismini yazdıran Armağan, çekimlerin keyifli geçtiğini anlattı. Armağan, sene sonunda belgeselin vizyonda olacağını söyledi ve ekledi: “Pandemi olmasaydı biz yine bu sene sonunda vizyona girmesi konusunda plan yapmıştık. Ödül dönemi sene sonunda olduğu için.”