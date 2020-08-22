22 Ağustos 2020 Cumartesi 01:35 | Son Güncelleme:
Çavuştepe kazılarında Urartulara ait ejder başlı bilezik bulundu
Van Gürpınar'da kazı çalışmalarının sürdüğü Çavuştepe Kalesi'nde Urartu aristokratlarının gömüldüğü alan olduğu değerlendirilen 2 bin 750 yıllık nekropolde önemli bir buluşa imza atıldı.
Kazılarda kolun pazu kemiği kısmında ejder başlı iki bilezik ile boyun kısmında takılar bulunan çocuk iskeletine rastlandı.
M.Ö. 750 YILINA IŞIK TUTACAK
Urartu Kralı II. Sarduri tarafından Milattan Önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında bu yıl başlatılan kazı çalışmalarında Urartuların ölü gömme adetleri ve sosyal yaşamına ilişkin yeni bilgiler elde ediliyor. Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar “Bu yeni bulgular hem ilimizin hem de ülkemizin turizmine önemli katkı sağlayacak” dedi.