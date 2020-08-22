Çavuştepe kazılarında Urartulara ait ejder başlı bilezik bulundu

Kazılarda kolun pazu kemiği kısmında ejder başlı iki bilezik ile boyun kısmında takılar bulunan çocuk iskeletine rastlandı.

M.Ö. 750 YILINA IŞIK TUTACAK



Urartu Kralı II. Sarduri tarafından Milattan Önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında bu yıl başlatılan kazı çalışmalarında Urartuların ölü gömme adetleri ve sosyal yaşamına ilişkin yeni bilgiler elde ediliyor. Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar “Bu yeni bulgular hem ilimizin hem de ülkemizin turizmine önemli katkı sağlayacak” dedi.