Altın Palmiye, Parasite filmine verildi

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü Güney Koreli yönetmen Bong Joonho'nun "Parasite" filmine verildi.

'Parasite' filminin konusu

Parasite, birbirinden tamamen farklı hayatlara ve kişiliklere sahip olan iki ailenin hikayesini konu ediyor. Filmin yönetmen koltuğuna Okja, Snowpiercer, Cinayet Günlüğü, The Host gibi filmlerin başarılı yönetmeni Bong-Joon Ho otururken, Parasite'ın oyuncu kadrosunda Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, Woo-sik Choi, Hye Jin Jang gibi isimler bulunuyor.