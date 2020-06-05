Cahit Zarifoğlu'nun kızı Betül Zarifoğlu Koç babasını anlattı

Çocuklara yönelik "Muga Zıpzıp" ve "Muga Zıpzıp Ormanda" ile "Karşıyım!" kitaplarının genç yazarı Cahit Zarifoğlu'nun kızı Betül Zarifoğlu Koç, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan "Zarifoğlu Haftası Etkinlikleri"ne konuk oldu.

"Cahit Zarifoğlu: O benim babam!" başlıklı konuşmasında babasını kısa süre görmüş olabilmenin üzüntüsü dile getiren Koç, küçük yaşta babasını kaybetmiş biri olarak kendisini yine de şanslı gördüğünü, çünkü yazar bir babaya sahip olduğu için yıllar sonra yazdıklarını okuyarak onunla tekrar bir bağlantı kurabildiğini anlattı.

Babasının eserlerini ne zaman okumaya başladığına ilişkin bir soru üzerine Zarifoğlu, Rasim Özdenören ve Erdem Bayazıt'ı da babası gibi çok geç okumaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsan babası olunca daha az okuyor. Rasim amca, Erdem amca, onlar zaten amca ya onları zaten tanıyoruz. 'Daha uzak bilmediğin kişileri okursun, onları zaten tanıyorsun' gibi bir duygu oluyordu. Onu atlattıktan sonra babamın iyi bir okuyucusu oldum. Daha önce çocuk kitaplarını çok severek okumuştum. Katıraslan'ı hala çok severek okuyorum. Her yaşta insanın okuyup içinden çok tatlı şeyler bulabileceği çok sıcak bir kitap."

"YOLLARIM DÖNÜP DÖNÜP BABAMA ÇIKIYOR"



Daha sonra babasının büyükler için yazdığı şeyleri de okumaya başladığını anlatan Koç, "Ben de Türkiye'de yaşayan edebiyat seven bir genç olarak okumaya başladım. Babamın kitaplarından her yaşımda okurken daha farklı tatlar aldığımı hissettim. Farklı yazarları okusam da yollarım dönüp dönüp babama çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Cahit Zarifoğlu'nun doğru olduğuna inandığı şeyi yapmakla ilgili çok pratik hızlı, kolay adımlayabilen biri olduğunu dile getiren Koç, babasının "Elimin erdiği şeyi yapmakta tereddüt etmem" ifadesini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bütün dünyanın yükünü sırtında hissetmiyor ama yapabileceği bir şey varsa da asla geri durmuyor. Afganistan'da bir işgal bir zulüm varsa bu yazdıklarına, şiirine ve günlük hayatına da yansıyor, bütün hayatının gerçeği oluyor. Güzel bir Müslüman olmaya çalışmış, sadece kendi evinde kendi içinde kendi ibadetlerinde değil her anlamda, yazarken de yaşarken de insanlara anlatırken de şiir yazarken de yaptığı her şeyi hak üzerine yapmaya çalışmış."

"NECİP FAZIL ONLARA ÇOK BÜYÜK BİR İMKANDIR, UMMANDIR"



Zarifoğlu'nun Necip Fazıl Kısakürek sevgisine değinen Koç, "Necip Fazıl onlardan oldukça büyük. Fikri yapılarının, edebiyat bilgilerinin oluşmasında çok büyük etkileri olmuş. Yaşamak kitabında babam Necip Fazıl'dan büyük hayranlıkla bahseder." dedi.

Yaşamak kitabında yer alan babasının "Necip Fazıl ile birkaç dakika konuştuktan sonra insan kendi dünyasının ne kadar küçük olduğunu fark eder" ifadesini paylaşan Koç, "Necip Fazıl onlara çok büyük bir imkandır, ummandır. O dönemde oradan suyunu alan, yükünü tutan hızla ilerlemiştir." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı yaşananların zor olduğu kadar değişik bir deneyim olduğunu ifade eden Koç, "Hapse girmeden hapsi yaşadık, hasta olmadan yoksunluğu yaşadık, yaptığımız birçok şeyden geri kaldık. Allah bu dönemin öğretilerini hakkıyla alabilmeyi hayatımıza işleyebilmeyi nasip etsin." değerlendirmesini yaptı.

Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin, yarın Prof. Dr. Mustafa Özel'in konuk olacağı "Cahit Zarifoğlu Haftası Etkinlikleri" 6-7 Haziran'da internet üzerinden yapılacak Zarifoğlu Sempozyumu ile devam edecek.