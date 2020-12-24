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24 Aralık 2020 Perşembe 02:31 | Son Güncelleme:

Büyük ödülün sahipleri belli oldu

Büyük ödülün sahipleri belli oldu

Türkiye'nin kültür mirasına ve sanat dünyasına katkı sunanlara minnet ve teşekkür ifadesi olarak takdim edilen ‘Bakanlık Özel Ödülleri', sahiplerini buldu.

1979’dan beri her yıl dağıtılan ve 2016 yılından itibaren de “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri” adıyla anılan ‘Büyük Ödülleri’ne bu yıl “Hisart Canlı Tarih Müzesi, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi (İMOGA) ve Mim Sanat Akademisi” layık görüldü. Bu yıl Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un başkanlığında belirlenen ödüllerin jürisinde Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala gibi isimler yer alıyor.

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